Eiffage : dans le vert après les chiffres d'APRR Cercle Finance • 29/01/2020 à 11:05









(CercleFinance.com) - Eiffage prend 1,6%, au lendemain de la présentation d'un trafic de quatrième trimestre 2019 d'APRR largement au-dessus des attentes (+7,8% contre +2,6%), selon Oddo BHF qui maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 114 euros. L'analyste explique que cette croissance a été tirée par les véhicules légers en hausse de 9,6%, qui ont bénéficié d'un effet de base positif du fait du mouvement des gilets jaunes, et surtout des mouvements sociaux du mois de décembre, qui ont impacté la SNCF. Concernant les résultats d'Eiffage attendus le 26 février (après bourse), Oddo prévoit une progression du résultat net de 18% sur l'année, ce qui devrait permettre au groupe d'annoncer une nouvelle hausse de son dividende (2,76 euros par action selon Oddo).

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.82%