Eiffage : dans le vert après l'analyse de Stifel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain proche de 1% après l'analyse de Stifel. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'conserver' et remonte son objectif de cours de 88 à 94 euros sur Eiffage, affirmant qu'il 'ne serait pas surpris de voir l'action surperformer davantage Vinci à partir de maintenant'. 'Nous pensons que n'étant pas trop pénalisés par les aéroports, le contracting et les concessions offrent un bon potentiel de progression des résultats par rapport à ses pairs français', explique le broker. Si Stifel reconnait qu'en ce qui concerne Equans, 'l'incertitude n'aide pas', la discipline de la direction observée dans le cas de Getlink le rassure dans l'idée qu'elle 'ne perdra pas de vue la valeur et son bilan'.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.01%