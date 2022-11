Eiffage: croissance de 8% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Eiffage affiche un chiffre d'affaires au 30 septembre 2022 de 14,6 milliards d'euros, en croissance de 8,1% à structure réelle et de 7,1% à périmètre et changes constants, avec une hausse significative des activités travaux (+7,1%) et concessions (+13,3%).



Sur son seul troisième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros, en hausse de 7,3% par rapport à la même période en 2021 (+8,5% dans les travaux et +2% dans les concessions).



Fort d'une nouvelle augmentation du carnet de commandes des travaux à 18,8 milliards (+15% sur un an), soit 13,7 mois d'activité, Eiffage confirme ses perspectives 2022 d'augmentation de chiffre d'affaires et de résultat en travaux et en concessions.