Eiffage : croissance de 6% du CA au 1er trimestre 2021

(CercleFinance.com) - Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 3,974 milliards d'euros au 1er trimestre 2021, en croissance de 6,0 % par rapport au 1er trimestre 2020 (structure réelle et pcc) et de 1,5 % par rapport au 1 er trimestre 2019. Dans les Travaux, l'activité s'établit à plus de 3,3 milliards d'euros, en croissance de 9,2 % (+ 9,1 % pcc) par rapport au 1er trimestre 2020 et de 3,4 % par rapport au 1er trimestre 2019. Le carnet de commandes s'élève à 16,9 milliards d'euros au 31 mars 2021 pour les Travaux, en hausse de 13 % sur un an (+ 4 % sur 3 mois) et représente 14,5 mois d'activité des branches Travaux. ' Ce carnet ainsi que la bonne tenue du chiffre d'affaires au 1er trimestre confortent la perspective de hausse significative de l'activité des Travaux en 2021 ' indique le groupe.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -1.07%