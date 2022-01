Eiffage : croissance de 18,4% d'APRR en 2021

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR, la filiale d'Eiffage spécialisée dans l'exploitation des autoroutes, s’est établit à 2,569 milliards d’euros hors Construction au 31 décembre 2021, soit une hausse de 18,4% sur un an et une baisse de 1,6% sur deux ans. Les péages, qui représentent 96% de l'activité, ont progressé de 17,5% sur un an, mais restent en repli de 2,6% par rapport à 2019, période pré-pandémique.

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, augmente de 19,5% sur la totalité de l'année 2021, en comparaison avec l'année précédente, avec 23,2 milliards de kilomètres parcourus.

Le trafic des véhicules légers a crû de 21,6% et celui des poids lourds de 10%.

