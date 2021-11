Eiffage : croissance au troisième trimestre et offre engageante sur Equans

(AOF) - Eiffage a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 4,8 milliards d'euros, en hausse de 5,5% sur un an (+4,4% dans les Travaux et +10,4% dans les Concessions) et de 3% sur deux ans (+1,1% dans les Travaux et +11,9% dans les Concessions). Sur neuf mois, l'activité du groupe de BTP atteint ainsi 13,5 milliards d'euros, en hausse de 17,7% à structure réelle (+2,3% par rapport à 2019) et de 17,6% pcc.

Grâce à une prise de commandes très dynamique de chacune des branches Travaux au 3e trimestre, le carnet de commandes des Travaux s'élève à 16,4 milliards d'euros au 30 septembre 2021. Stable sur un an (-1% sur 3 mois), il représente 12,7 mois d'activité.

Compte tenu de ces éléments et de l'activité du 3e trimestre, Eiffage anticipe sur l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires légèrement supérieur à son niveau de 2019 en Travaux et légèrement inférieur en Concessions (hors activité des aéroports intégrés en 2020). Le résultat net part du Groupe, en augmentation sensible par rapport à 2020, pourrait retrouver dès cette année son niveau de 2019.

Par ailleurs, le 2 novembre 2021, Eiffage a remis à Engie une offre engageante pour le rachat de la totalité d'Equans, "dont les activités s'inscrivent dans la stratégie de développement du Groupe", explique le Eiffage. La société de construction n'aurait alors pas recours à une augmentation de capital s'il était retenu pour cette opération. Eiffage précise qu'il ne communiquera sur les suites de ce projet que dans la mesure où cela s'avèrerait nécessaire.

