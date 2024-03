Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: contrats de régénération de voies avec la SNCF information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir été retenu, au travers de sa filiale Eiffage Rail et en groupement avec Captrain, par SNCF Réseau pour réaliser des travaux de régénération de voies, objet d'un appel d'offres lancé par le gestionnaire du réseau ferré national en 2022.



Un premier contrat porte sur le remplacement d'appareils de voie sur les lignes à grande vitesse Atlantique, Nord Europe et Sud Est Européen, et un second sur la régénération des voies de lignes classiques par méthode industrielle sur l'ensemble du réseau ferré national.



Le groupe de BTP précise que ces deux contrats représentent un montant global ferme de près de 415 millions d'euros (80% part Eiffage), qui pourrait dépasser 790 millions d'euros, après activation des tranches annuelles reconductibles.





