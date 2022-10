Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: contrat pour une usine Evotec à Toulouse information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir remporté le marché attribué par une filiale du groupe allemand Evotec, spécialisé dans les sciences de la vie, pour la construction d'une usine de production biopharmaceutique sur le Campus Curie de Toulouse.



Première usine de ce type implantée en Europe, ce site baptisé 'J.POD Toulouse, France (EU)' comprendra un bâtiment tripartite intégrant des bureaux et laboratoires de recherche, une partie centrale dédiée à la production et une zone logistique.



Les travaux viennent de débuter pour la réalisation de cette usine à la pointe qui devrait être opérationnelle dans le courant du second semestre 2024. Ce projet bénéficie du soutien du gouvernement français, ainsi que de la région Occitanie et de Toulouse Métropole.





