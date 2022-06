Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: contrat pour une usine de dessalement au Sénégal information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 18:26









(CercleFinance.com) - Eiffage a remporté en groupement le marché attribué par la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES).



Ce contrat porte sur la conception, la construction et l'exploitation durant 24 mois de la future usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles à Dakar au Sénégal.



Le montant global du contrat s'élève à près de 146 millions d'euros. Les équipes d'Eiffage réalisent les travaux, VA Tech Wabag est en charge du process de traitement de l'eau et Toyota Tsusho Corporation assure le co-management du projet avec Eiffage.



Le contrat s'inscrit dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) qui vise à fournir l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2035.



D'une capacité de production de 50 000 m3 par jour, l'usine sera la plus importante d'Afrique de l'Ouest. Elle va couvrir les besoins de 1 000 000 d'habitants.





