Eiffage: contrat pour une liaison autoroutière

(CercleFinance.com) - Le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a annoncé avoir désigné le groupement composé des sociétés Eiffage (mandataire) et APRR pour engager des négociations exclusives pour la liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains en Haute Savoie.



Le projet consiste à concevoir, construire et exploiter une infrastructure autoroutière à 2x2 voies d'environ 16 km reliant Machilly à Thonon-les-Bains, dénommée A412.



Cette opération permettra de desservir et d'irriguer le territoire situé au sud de Thonon-les-Bains, depuis l'agglomération d'Annemasse-Genève et l'autoroute A40, et d'améliorer les échanges entre les différents pôles d'attraction de la région.





