Eiffage: contrat pour un tronçon du Grand Paris Express

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir remporté, en groupement avec huit cabinets d'architecture, le marché attribué par la Société du Grand Paris pour la conception-réalisation d'un tronçon de la ligne 15 Est du Grand Paris Express.



Le montant global, pour cette section comprise entre les gares Bobigny-Pablo Picasso et Champigny Centre, s'élève à 2,54 milliards d'euros. Les travaux débuteront après 15 mois de finalisation des études en vue d'une livraison en 2031 pour sa mise en service.



Le marché comprend notamment le creusement de 17 kilomètres de tunnel, la construction de 15 ouvrages de service et deux ouvrages d'entonnement, ainsi que la pose des voies ferrées et des équipements électromécaniques.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -1.01%