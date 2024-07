Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: contrat pour quatre sous-stations en Belgique information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir remporté, au travers de sa filiale locale Smulders, en groupement avec HSM Offshore Energy et Iv-Offshore & Energy, un contrat attribué par Elia Transmission Belgium, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité belge.



Ce contrat EPCIC (ingénierie, approvisionnement, construction, installation et mise en service) porte sur la réalisation des quatre sous-stations électriques de courant alternatif sur l'Île Princesse Elisabeth, future île énergétique artificielle au large de la Belgique.



Deux des sous-stations auront une capacité de 1.050 mégawatts et les deux autres, de 700 mégawatts. Un module de services et un garage sont également prévus dans le marché. La construction débutera en mai 2025 et devrait durer jusqu'au premier trimestre 2029.





Valeurs associées EIFFAGE 92,00 EUR Euronext Paris +0,48%