Eiffage : contrat pour le village olympique de Paris 2024

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce avoir remporté, en groupement avec Nexity, CDC Habitat, EDF et Groupe Groupama le secteur E du village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, situé à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Le secteur E recouvre environ 53.000 m2 de surface de plancher pour 525 logements, un immeuble de bureaux, une crèche et des locaux d'activités et commerciaux qui devraient accueillir un peu plus de 2.500 athlètes et para-athlètes à l'été 2024 et dès 2025, de futurs audoniens.

Le groupement va fédérer plus de 50 entreprises françaises impliquées dans une démarche bas carbone et réparties sur l'ensemble du territoire. Il propose notamment un mode constructif économe mixant bois et béton bas carbone, mis en oeuvre par Eiffage Construction.