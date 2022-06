Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: contrat pour le réseau d'une ligne du Grand Paris information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 16:49









(CercleFinance.com) - Le groupement formé par Eiffage Énergie Systèmes et VINCI Energies va réaliser le réseau multiservices et les systèmes de surveillance de la ligne 18 du Grand Paris Express pour un montant de 60 millions d'euros. La ligne en question relie l'aéroport d'Orly à la gare Versailles Chantiers, qui compte 35 kilomètres de voies, 10 gares et une inter-station de 8 kilomètres. Le contrat prévoit la création des systèmes de surveillance des espaces avec la fourniture des systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et de détection d'intrusions, de téléphonie et d'interphonie sur le tracé de la ligne et embarqués dans les rames. Les missions d'études ont d'ores et déjà débuté en vue de tenir le calendrier avec une première échéance pour permettre l'ouverture de la gare d'Orly. L'intégration complète se répartit en 3 phases avec des mises en service planifiées progressivement jusqu'en 2030.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.62%