Eiffage : contrat pour deux gares du Grand Paris Express

(CercleFinance.com) - Eiffage indique avoir été désigné lauréat par la Société du Grand Paris des contrats pour la réalisation des travaux d'aménagement tous corps d'état des gares La Courneuve Six-Routes et Le Blanc-Mesnil, ainsi que de plusieurs ouvrages de service. Ces travaux, pour un montant de près de 97 millions d'euros, débuteront dès l'achèvement des phases de gros oeuvre confiées à Eiffage Génie Civil dans le cadre du lot 1 de la ligne 16 du Grand Paris Express remporté en 2018. 'La mise en service de ces deux gares, qui devraient accueillir respectivement 34.000 et 18.000 voyageurs quotidiennement, est prévue pour 2024', ajoute le groupe de construction et de concession.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.31%