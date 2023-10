Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: contrat du futur campus de Montpellier avec la CCI information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 18:32









(CercleFinance.com) - Eiffage, via Eiffage Immobilier (filiale d'Eiffage Construction), annonce aujourd'hui la récente signature (20 octobre) d'un contrat de promotion immobilière avec la CCI Hérault portant sur la réalisation du futur campus dans la ZAC Cambacérès à Montpellier.



Le projet immobilier représente un investissement de 100 millions d'euros et porte sur un ensemble de trois bâtiments en R+7 qui s'étirera sur quelque 30 000 m2 et regroupera l'école de management Montpellier Business School (22 000 m2), le siège de la CCI Hérault (2 000 m2), l'antenne régionale de la CCI Occitanie (2 000 m2) ainsi que le centre de formation Purple Campus

Montpellier et son siège régional (4 000 m2).



Le projet a obtenu en juillet dernier le label BDO (Bâtiment Durable Occitanie) niveau Argent qui se base sur 300 critères de développement durable, précise Eiffage.



Les travaux, qui débuteront début 2024, seront réalisés par Eiffage Construction pour une livraison prévue à l'automne 2026.







