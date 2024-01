Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: contrat de rénovation de plus de 92 ME information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 17:54









(CercleFinance.com) - Eiffage a remporté le contrat de rénovation du projet ' Cristallis ' dans le 9e arrondissement de Paris. Le montant du marché s'élève à plus de 92 millions d'euros.



Le site se compose de trois corps de bâtiments, pour une surface de plancher totale de plus de 25 000 m².



Les travaux de rénovation de cet ensemble prévoient notamment l'extension et la surélévation d'un des bâtiments, le remplacement des façades, la réalisation des corps d'états techniques et des travaux de fondations.



Le futur ensemble se composera de bureaux, d'un restaurant inter-entreprises, d'un auditorium, d'un espace de co-working et d'un espace bienêtre répartis sur neuf niveaux en superstructure ainsi que près de 300 places de stationnement réparties sur sept niveaux en sous-sol.





