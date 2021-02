Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : contrat de réhabilitation de logements à Laval Cercle Finance • 05/02/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que les équipes d'Eiffage Constructionen Pays de La Loire viennent de signer le contrat de réhabilitation de 135 logements à 'La Coconnière', à Laval, à partir de l'été 2021. Cette opération sera accompagnée de la construction de 29 logements neufs. Les travaux consistent principalement à repenser les espaces piétons, recomposer une entrée de ville qualitative en retravaillant les façades, proposer des nouveaux usages collectifs publics et des extérieurs privatifs, recréer 3 entités résidentielles indépendantes avec des extérieurs communs, démolir une cage complète sur l'un des bâtiments, créer un bâtiment de logements neufs, installer des ascenseurs... L'opération devrait être livrée début 2023 à Méduane Habitat, le bailleur social de la ville de Laval, indique Eiffage.

