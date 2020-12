Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : contrat de 5 centrales solaires avec Elawan Energy Cercle Finance • 03/12/2020 à 15:51









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que sa filiale espagnole, EiffageEnergía, s'est engagéeàassurer l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction d'un ensemble de cinq centrales photovoltaïques pourElawanEnergy. Ce chantier d'envergure, baptiséCampanario, devrait être achevé au cours de l'été 2021. Installées sur un terrain de 40 hectares de la commune deBonete,les cinq centrales produiront chacune 50 MW (soit une puissance globale de 250 MW). Le chantier comprendra aussi l'installation d'une ligne haute tension de 3,4 km permettant d'évacuer l'énergie produite par les cinq centrales, annonce Eiffage.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.58%