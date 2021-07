Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : contrat d'environ 660 ME pour le tunnel Lyon-Turin Cercle Finance • 08/07/2021 à 08:44









(CercleFinance.com) - Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, mandataire du groupement, et Spie batignolles, Ghella et Cogeis, viennent de se voir attribuer par la société TELT la réalisation du lot 1 du tunnel de base de la ligne ferroviaire Lyon-Turin, côté France, entre Villarodin Bourget/Modane et l'Italie. Le marché, d'un montant de 1,47 milliard d'euros (environ 660 millions d'euros pour Eiffage), comprend le creusement d'un tunnel bitube de 22 kilomètres, dont 2 x 18 kilomètres vers Turin. Ce chantier mobilisera plus de 700 personnes en pointe et générera près de 8,5 millions d'heures de travail.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -2.07%