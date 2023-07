Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: construction d'une gigafactory de batteries information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce participer à la construction d'une gigafactory de cellules et modules de batteries lithium-ion pour véhicules électriques à Billy-Berclau (Hauts-de-France) pour le compte de la société Automotive Cells Company (ACC).



Plusieurs lots du marché de construction du ' bloc 1 ' de la gigafactory d'ACC ont ainsi été confiés à Eiffage et les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes ont pris part à ce challenge de Groupe en intervenant sur trois lots complémentaires: le lot 1 portait sur la construction de l'usine tous corps d'état avec l'électricité du bâtiment, le lot 2B sur la réalisation du poste de livraison 225 kV et le lot 2C sur la distribution électrique HTA/BT de l'usine.



Les consultations pour la construction des futurs blocs de production sont en cours, à échéance 2025 pour le ' bloc 2 ' et 2029 pour le ' bloc 3 '.





