Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : confirme ses perspectives pour l'exercice 2019 Cercle Finance • 06/11/2019 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce mercredi un chiffre d'affaires, au 30 septembre, de 13,2 milliards d'euros, en hausse de +10,6% par rapport aux 9 premiers mois de 2018. Les revenus à périmètre et change constants sont en hausse de +8,6%. Par ailleurs, sur le seul troisième trimestre, Eiffage revendique un chiffre d'affaires de 4,683 milliards d'euros. Soit une hausse de +8,9%. 'Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 14,5 milliards d'euros au 30 septembre 2019, en hausse de 4 % sur un an (- 3 % sur 3 mois) et représente 11,7 mois d'activité. Eiffage confirme les perspectives de croissance de son activité et de ses résultats pour l'ensemble de l'exercice 2019', explique le groupe.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.03%