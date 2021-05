Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : co-construit un centre de recherche à Lisbonne Cercle Finance • 06/05/2021 à 14:13









(CercleFinance.com) - Jjtomé, filiale portugaise d'Eiffage Energie Systèmes, s'investit dans la construction du Botton-Champalimaud Pancreatic Centre, à Lisbonne (Portugal), un centre consacré à la recherche et au traitement du cancer du pancréas qui doit ouvrir en octobre 2021. Les équipes d'Eiffage sont en charge de la distribution électrique de l'ensemble du bâtiment et du raccordement des installations de Chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Le bâtiment de 12 000 m2, qui comporte trois étages et deux niveaux en sous-sol, proposera des espaces dédiés aux laboratoires de pointe, des salles d'opération, des chambres d'hospitalisation, des salles d'examens, ainsi qu'un parking de 300 places.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.58%