Eiffage : Clévia va ventiler une extension du métro lyonnais

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jeudi que sa marque expertise spécialisée dans le génie climatique et énergétique, Clévia, va 'mobiliser ses experts de la Ventilation des espaces souterrains (VES), afin d'équiper le futur tunnel de la ligne B du métro lyonnais d'un important dispositif de désenfumage'. La ligne B du métro de Lyon doit être prolongée vers le sud-ouest de l'agglomération jusqu'aux hôpitaux Lyon Sud. Dans le cadre de ce projet d'extension, deux nouvelles stations, ainsi que deux puits de ventilation vont être équipés par les collaborateurs d'Eiffage, afin d'assurer le désenfumage d'un tunnel en construction pour mieux garantir la sécurité des voyageurs en cas d'incendie. Le chantier devrait commencer dans le courant de l'été 2021. La mise en service des équipements de ventilation et de désenfumage devrait avoir lieu durant le second semestre 2022, après un an de travaux d'installation.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.23%