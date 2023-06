Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : chute de -6% vers 95,06E, support 95,4E menacé information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 15:59









(CercleFinance.com) - Eiffage chute de -6% vers 95,06E alors que les bénéfices risquent d'être amputés par l'augmentation de la taxation des sociétés autoroutières (le gouvernement a obtenu l'aval du Conseil d'Etat), ce qui pourrait représenter une ponction de plusieurs centaines de millions par an, après une décennie de surprofits.

Eiffage menace le support des 95,4E du 24 mars et sa rupture libèrerait un nouveau potentiel de baisse vers 91,9E (plancher du 31/12/2022).





