Eiffage : choisi pour réhabiliter 102 logements dans le Nord

(CercleFinance.com) - Eiffage Construction a remporté une nouvelle réhabilitation énergétique de 102 logements et la construction de 5 logements en centre-ville de Villeneuve d'Ascq, dans la banlieue lilloise, annonce l'entreprise. 'Le projet vise le label BBC Rénovation, ce qui inscrira la résidence dans une logique de construction durable, nouvelle illustration de la démarche environnementale du groupe Eiffage', assure Eiffage.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.10%