Eiffage: choisi pour la rénovation du Théâtre de Chaillot

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir été désigné lauréat en groupement par Chaillot - Théâtre National de la Danse de la seconde phase de travaux du Théâtre, pour un montant de près de 40 millions d'euros, dont 36 millions d'euros pour Eiffage, mandataire du groupement.



Les travaux menés par Eiffage Construction consistent en la rénovation et la mise en conformité de la salle Jean Vilar, ainsi que des locaux techniques, des loges et des bureaux. Le projet inclut également la création d'un nouveau studio de répétition de 380 m².



Eiffage Énergie Systèmes, en charge des lots électricité courants forts et courants faibles ainsi que des équipements audiovisuels pour la partie scénique, contribuera à l'amélioration des performances du bâtiment et à la mise en valeur de la salle Jean Vilar.



Les travaux qui débuteront en janvier 2023, après une année 2022 consacrée à la finalisation des études, seront temporairement suspendus afin de libérer l'emprise du chantier pour le bon déroulement des compétitions. La livraison finale est planifiée pour fin 2025.





