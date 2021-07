Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : choisi par EDF pour la maintenance à Fessenheim information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que Clemessy, une marque Eiffage Energie Systèmes, a été chargée par EDF d'assurer la maintenancemulti techniquede l'ensemble des installations de Fessenheim pendant trois ans, dans le cadre de la préparation du démantèlement de la centrale nucléaire. Initié en mars dernier, le contrat pourra se prolonger jusqu'à cinq ans,jusqu'àla phase dedémantèlementde la centrale, précise Eiffage. 'Tant que le combustible sera présent dans la centrale, nos experts assureront ainsi le bon fonctionnement des Installations électriques de sûreté (IES)', ajoute la société.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.07%