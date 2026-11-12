Eiffage : chiffre d'affaires en hausse de 3,3% au 3e trimestre, porté par les travaux

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le groupe français de BTP, d'infrastructures et concessions de transport Eiffage a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 3,3 % au troisième trimestre, porté par sa branche travaux, à 6,6 milliards d'euros.

Les recettes de la branche travaux ont augmenté de 4 % à 5,5 milliards d'euros, la branche concessions affichant un recul de 0,1% à 1,1 milliard en raison du trafic autoroutier "pénalisé par le prix des carburants", explique Eiffage jeudi dans un communiqué.

Dans la branche travaux, le groupe "bénéficie d'une bonne visibilité grâce à un carnet de commandes qui s’établit à 31,4 milliards d'euros" au 30 septembre 2026, très proche de son niveau au 30 juin dernier (31,5 milliards d'euros).

Le groupe maintient ses perspectives 2026, à savoir une hausse de l'activité et des résultats, à condition que la fiscalité française ne soit pas alourdie dans le cadre du projet de loi de finances 2027 en cours de discussion, précise-t-il.

Si la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance est alourdie tel que prévu dans ce projet de loi de finances, son impact serait de l'ordre de 210 millions d’euros sur le résultat opérationnel courant et de 110 millions d’euros sur le résultat net, ajoute Eiffage.

Cette taxe affecterait les réseaux autoroutiers APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) et AREA (Société des Autoroutes Rhône-Alpes).