Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : chargé de la maintenance des Hospices de Lyon Cercle Finance • 07/04/2021 à 12:57









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que leCentre hospitalier universitaire de Lyon, plus connu sous le nom d'Hospices Civils de Lyon (HCL), a récemment confié la maintenance de l'ensemble de ses installations CVC et de traitement d'eaudu groupement Est à Eiffage Energie. Divisé en quatre groupements hospitaliers (Nord, Sud, Est et Centre), le CHL couvre un peu plus de 120 000 m², emploie plus de 6 000 salariés et dispose de 34 blocs opératoires. Le contrat d'exploitation-maintenance prévoit la fourniture du matériel et des matériaux liés aux installations de filtration d'air, leur prise en charge technique, la rédaction des rapports, ainsi que la réalisation de tests permettant d'assurer l'intégrité des systèmes defiltration. Initié en mars 2021, ce contrat s'achèvera en mars 2025.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.74%