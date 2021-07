Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : cession de trois bâtiments à Foncière Magellan Cercle Finance • 13/07/2021 à 18:15









(CercleFinance.com) - Eiffage Aménagement annonce avoir cédé à Foncière Magellan trois bâtiments industriels occupés et en activité totalisant 56 000 m2 sur le foncier de Rennes-La Janais, dans les communes de Saint-Jacques-de-la-Lande et de Chartres-de-Bretagne. Les trois bâtiments -l'un est occupé par B3 Ecodesign, filiale d'Eiffage Construction- vont être conservés et leurs activités tournées vers la construction bas carbone et la mobilité durable seront maintenues. Par ailleurs, Eiffage indique que le reste du terrain, d'une emprise de près de 21 hectares, va faire l'objet d'une vaste opération d'aménagement. Eiffage Aménagement va y développer, avec Eiffage Immobilier, une nouvelle zone d'activité d'une surface de près de 40 000 m² agrémentée d'espaces plantés. Le site a d'ailleurs été sélectionné par le Gouvernement parmi les ' sites industriels clés en main ' pour la relance industrielle en France, souligne Eiffage. La commercialisation des premiers bâtiments neufs devrait débuter dès cette année dans la perspective de premières livraisons planifiées en 2023.

