Eiffage: cession de cinq projet de PPP à Quaero Capital information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir récemment conclu avec Quaero Capital des cessions dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en France, transaction de près de 150 millions d'euros correspondant à la dette et aux fonds propres des sociétés cédées, effective à fin 2021.



Ces cessions portent sur 80 ou 85% du capital et les comptes courants de cinq sociétés titulaires des contrats de PPP (partenariat public-privé) de trois collèges dans le Var, et des universités de Nancy, Metz, Lille et Aix-Marseille.



Eiffage continuera à assurer la gestion et la maintenance de ces projets jusqu'à la fin des contrats, 'marquant ainsi la permanence de son engagement comme partenaire industriel de long terme de ses clients publics'.