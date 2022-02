Eiffage cède 5 projets à Quaero Capital

(AOF) - Eiffage poursuit la gestion active de son portefeuille de PPP en cédant cinq projets à Quaero Capital. Eiffage a récemment conclu les cessions suivantes dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en France : 80 % du capital et les comptes courants des sociétés Cologen et NPBS, respectivement titulaires des contrats de PPP de 3 collèges dans le Var et de l’Université de Lorraine à Nancy ; et 85 % du capital et les comptes courants des sociétés Eiffinov, Melaudix et Melotech, respectivement titulaires des contrats de PPP des universités de Lille, Aix-Marseille et de Lorraine à Metz.

Cette transaction d'un montant de près de 150 millions d'euros correspondant à la dette et aux fonds propres des sociétés cédées est effective au 31 décembre dernier.

Eiffage précise qu'il continuera à assurer la gestion et la maintenance de ces projets jusqu'à la fin des contrats, marquant ainsi la permanence de son engagement comme partenaire industriel d elong terme de ses clients publics.

