EDF s'apprêterait à conclure un contrat de près de 14 milliards d'euros avec ces poids lourds du BTP et de l'ingénierie pour la réalisation des travaux de génie civil de ses futurs réacteurs nucléaires EPR2, selon Les Échos. Une décision définitive est attendue en décembre, malgré les incertitudes qui entourent encore ce programme d'envergure.

Si ce marché représente une opportunité majeure pour les groupes concernés, AlphaValue s'interroge sur les conditions de concurrence, notamment en raison de l'absence d'entreprises étrangères.

Les analystes du bureau d'étude mettent également en garde contre les risques financiers liés au projet, soulignant que d'éventuels dépassements de coûts ou pertes supportés par EDF, détenu à 100% par l'État, pourraient, à terme, peser sur les finances publiques et donc sur les contribuables.

Ce mercredi, au sein d'un marché parisien en baisse, Eiffage recule de 0,1%, Bouygues de 0,5% et Vinci de 0,6%.