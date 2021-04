Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : BlackRock détient moins de 5% du capital Cercle Finance • 09/04/2021 à 12:53









(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 avril 2021, le seuil de 5% du capital de la société Eiffage et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 813 436 actions Eiffage représentant autant de droits de vote, soit 4,91% du capital et 4,13% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Eiffage hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Eiffage détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.81%