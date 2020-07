Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : baisse des revenus d'APRR au 1er semestre Cercle Finance • 21/07/2020 à 18:25









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 934,3 millions d'euros au 1er semestre 2020, en retrait de -25,3% par rapport au 1er semestre 2019. Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a enregistré une baisse de -30,6% au 1er semestre 2020. Le trafic des véhicules légers décroît de -34% sur le semestre, alors que le trafic des poids lourds recule de -14,1%. 'L'application des consignes de confinement et les fermetures de frontières lors de la deuxième quinzaine de mars ont eu un impact majeur sur le trafic autoroutier. Celui-ci s'est ensuite redressé avec la levée progressive de ces mesures à partir du 11 mai en France', explique le groupe.

