Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: avenant au contrat de l'Avenir au Sénégal information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 18:39









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir signé avec l'État du Sénégal un avenant au contrat de concession de l'autoroute de l'Avenir.



Eiffage et sa filiale SECAA, concessionnaire de l'autoroute de l'Avenir, ont signé avec l'État du Sénégal un avenant qui entérine l'entrée au capital de l'État du Sénégal à hauteur de 25%.



Longue de 42 kilomètres, l'autoroute de l'Avenir relie le centre-ville de Dakar et l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.39%