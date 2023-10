Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: au-dessus des 20% du capital de Getlink information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - Eiffage a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, via la SAS Dervaux Participations 141 qu'elle contrôle, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Getlink et détenir indirectement 20,55% du capital et 20,66% des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions hors marché. Eiffage envisage de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marchés, mais pas de prendre le contrôle de Getlink ou de demander de nouvelle nomination au conseil d'administration.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.61%