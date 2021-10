Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : APRR distingué pour son engagement environnemental information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 12:45









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que APRR a de nouveau été distingué à l'international pour son engagement environnemental, par le GRESB (Global real estate sustainability benchmark), un organisme privé qui évalue chaque année les performances environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) de nombreuses sociétés dans le monde. Cette année, APRR a obtenu un score de 87 points sur 100 ce qui représente une hausse de 10 points par rapport à 2020 et de 48 points par rapport à 2017, souligne Eiffage. Ce score permet à APRR de conserver la deuxième place dans son secteur d'activité en Europe (sur sept organisations évaluées) et lui permet de démontrer son implication et ses résultats en matière de transition écologique, de prise en compte des enjeux sociétaux et de capacité d'adaptation de sa gouvernance.

