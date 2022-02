Eiffage anticipe une nouvelle progression de ses résultats en 2022

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Les succès récents dans ce domaine sur les contrats pluriannuels de l'éclairage public de la ville de Paris (10 ans) et du ‘Plan Famille' du ministère des Armées (35 ans) constituent de formidables relais de croissance qui témoignent plus que jamais de la pertinence du modèle d'affaires du groupe ", explique Eiffage.

Dans les Concessions, le groupe vise une croissance plus soutenue grâce à la dynamique du trafic autoroutier et à une base de comparaison favorable. Le trafic aérien devrait également être en progression.

(AOF) - A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, Eiffage a fait le point sur ses perspectives pour 2022. Le groupe anticipe ainsi une nouvelle progression de ses résultats, en Travaux comme en Concessions. Dans les Travaux, Eiffage table sur une légère augmentation de son chiffre d’affaires, porté par une dynamique commerciale qui compense la baisse d’activité prévue sur les chantiers du Grand Paris Express et permet aux métiers de rester sélectifs dans leur prise d’affaires.

