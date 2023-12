Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: alignement des accords de gouvernance avec MAF2 information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 07:40









(CercleFinance.com) - Eiffage indique avoir décidé d'aligner et de simplifier la gouvernance de ses filiales communes avec MAF2, des modifications de gouvernance à effet au 31 décembre 2023 et se faisant sans évolution capitalistique, ni flux financiers.



Ces opérations comportent l'absorption d'Eiffarie par Financière Eiffarie, le jumelage des titres d'Adelac avec ceux de Financière Eiffarie (avec application de la même gouvernance à ces deux sociétés), ainsi que la prise de contrôle d'Adelac par Eiffage.



En conséquence Adelac - société concessionnaire de l'autoroute A41 jusqu'en 2060, détenue à 52% par Eiffage - sera désormais consolidée par intégration globale dans les comptes d'Eiffage (et non plus par mise en équivalence).



Adelac a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros pour un EBITDA de 50 millions, un résultat opérationnel courant de 36 millions et un résultat net de 12 millions. Elle avait au 30 juin 2023 une dette financière nette sans recours de 657 millions.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris 0.00%