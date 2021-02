Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : acquisition majeure en Génie Civil Marine Cercle Finance • 18/02/2021 à 16:14









(CercleFinance.com) - Eiffage Génie Civil Marine vient de compléter sa flotte avec l'acquisition d'un ponton de 77m x 27,5 m x 6 m,rebaptisé EGCM 004 et immatriculé à Marseille sous pavillon français. Les travaux de carénage pour le renouvellement de la classede navigation de ce matériel construit en 2007 ont ététerminés le 18 février dernier dans un chantier naval au Koweït, annonce Eiffage. Le ponton doit désormais être remorqué jusqu'à Fos-sur-Mer pour être préparé avant de partir sur chantier dans le courant de l'été. Cette acquisition est en ligne avec la stratégie d'investissements d'Eiffage Génie Civil Marineen matière d'engins clés dédiés à chacun de ses chantiers.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.17%