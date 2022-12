Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: acquisition de 75% du Groupe Sun'R information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 17:56









(CercleFinance.com) - Eiffage vient d'acquérir près de 75% du Groupe Sun'R . Cette participation sera porté à plus de 80% courant 2023.



L'opération a été réalisée par le rachat d'actions existantes simultanément à une augmentation de capital entièrement souscrite par Eiffage.



Le Groupe s'appuie sur trois activités : le développement et la production d'électricité photovoltaïque, l'agrivoltaïsme dynamique et la fourniture d'électricité verte en circuit court.



Cette nouvelle acquisition va contribuer à l'accélération du déploiement d'Eiffage dans les énergies renouvelables.





