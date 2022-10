Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: acquisition de 70% du capital de SNEF Telecom information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 17:55









(CercleFinance.com) - Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, vient d'acquérir sur fonds propres 70% du capital de SNEF Telecom, filiale du groupe SNEF.



SNEF Telecom est un acteur national de référence sur le marché français des télécommunications mobiles. La société a réalisé un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros en 2021.



' Cette nouvelle acquisition permet à Eiffage Énergie Systèmes d'entrer sur le marché à forte croissance des télécommunications mobiles, porté par le développement des technologies 5G. Elle vient compléter l'offre et les expertises d'Eiffage Énergie Systèmes auprès des acteurs de l'industrie et du tertiaire ' indique le groupe.







