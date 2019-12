Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : acquisition de 49,99% d'Aéroport Toulouse-Blagnac Cercle Finance • 30/12/2019 à 17:56









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition de 49,99% du capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), concessionnaire jusqu'en 2046 du cinquième aéroport français. 'Fort de ses 3.000 collaborateurs en Occitanie, le Groupe a régulièrement coopéré avec les équipes d'ATB dans ses différents métiers. Il entend se positionner en partenaire de long terme de ses co-actionnaires au service du développement de l'aéroport', commente Eiffage. Cette acquisition de près de 500 millions d'euros s'inscrit dans la stratégie d'Eiffage, visant à 'diversifier son portefeuille de concessions ainsi qu'à en allonger la durée, dans les territoires où le Groupe est durablement implanté'.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.34%