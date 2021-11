Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : achève ses opérations sur le pont de Mende information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que ses équipes d'Eiffage Métal ont achevé l'assemblage de la charpente métallique (tablier et croix des piles) du premier pont routier à double action mixte (DAM) français, à Mende en Lozère. Le DAM est une technique qui consiste à connecter aux ponts de type ' mixte acier-béton ' une dalle en béton inférieure dans les zones d'appuis intermédiaires Utilisée à l'étranger, cette technique n'avait jusqu'alors jamais été mise en oeuvre en France sur un pont routier. 'Les 15 tronçons du tablier et les 4 croix, d'un poids total de 1 000 t, ont été fabriqués dans notre usine de Lauterbourg', indique Eiffage.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.09%