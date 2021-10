Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : achève les travaux d'élargissement de l'A75 information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui la fin des travaux d'élargissement d'une section de 11 km de l'autoroute A75, à hauteur de Clermont-Ferrand. Trois ans de travaux auront été nécessaires aux équipes d'APRR pour mener à bien ce chantier complexe et en partie urbain. Désormais, les véhicules peuvent circuler sur trois voies à 110 km/h sur l'A75 (Clermont-Béziers), entre la jonction avec l'A71 et l'échangeur de la Jonchère (n°5). Le chantier a nécessité quelque 170 ME d'investissements et a mobilisé près de 250 entreprises aussi bien le jour que la nuit.

