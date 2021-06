Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : achève la réhabilitation de 77 logements à Arras Cercle Finance • 08/06/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - Les équipes d'Eiffage Construction viennent d'achever la réhabilitation du bâtiment militaire Les Archers, à Arras, fait savoir Eiffage aujourd'hui. Le bâtiment en question, qui faisait partie de l'ancienne caserne Schramm, abritera désormais 77 logements collectifs. Eiffage précise que 'des solutions innovantes ont été déployées pour garantir la performance et le confort du bâtiment, notamment en termes d'isolation thermique'. Le projet a ainsi pu obtenir le Certificat d'Economie d'Energie et la certification NF HABITAT HQE niveau Excellent, assure Eiffage.

