Eiffage : achète 21ha de foncier auprès du groupe PSA

(CercleFinance.com) - Eiffage Aménagement vient de faire l'acquisition, auprès de groupe PSA, d'un foncier d'une emprise de près de 21 hectares sur son site historique de Rennes-La Janais sur les communes de Saint Jacques-de-la-Lande et de Chartres de Bretagne. Ce terrain, situé dans le secteur ouest du site de production du constructeur automobile, comprend plusieurs bâtiments et des zones de parking. Le projet, mené par Eiffage Aménagement, prévoit la conservation de 56 000 m2 de bâtiments et le maintien des activités des entreprises occupantes. Une nouvelle zone d'activité d'une surface de près de 40 000 m², agrémentée d'espaces plantés, sera également développée avecEiffage Immobilier. La commercialisation des premiers bâtiments neufs débutera dès cette année en perspective des premières livraisons planifiées en 2023.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.50%