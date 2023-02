Eiffage: accord avec Gen-Hy autour des électrolyseurs AEM information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 14:41

(CercleFinance.com) - Eiffage Énergie Systèmes et Gen-Hy, start-up française proposant des solutions innovantes pour la production d'hydrogène vert, annoncent la création de Gen-Hy Cube, dédiée à la fabrication d'électrolyseurs AEM (Anion Exchange Membrane) développés et brevetés par Gen-Hy.



Les deux entreprises comptent ainsi contribuer au développement de la production d'hydrogène renouvelable et accompagner la décarbonation de l'industrie, de la mobilité et des énergies.



La nouvelle usine dont les premières livraisons devraient être effectives en 2024, aura une capacité annuelle de production de 100 MW d'électrolyseurs AEM avec une extension possible jusqu'à 300 MW.



Eiffage ajoute que cette technologie 'innovante et unique en France' d'électrolyseurs de Gen-Hy permettra d'obtenir un rendement élevé de 85 % et une haute pureté d'hydrogène.